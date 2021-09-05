Müdür Kökrek, Eleşkirt ilçesindeki okulları ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Kökrek, Eleşkirt ilçesindeki okulları ziyaret etti

İHA

Müdür Kökrek, Eleşkirt ilçesindeki okulları ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eleşkirt ilçesindeki okullarda bir takım incelemelerde bulundu.
İlçe ziyaretleri tüm hızıyla devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in bu haftaki ziyareti Eleşkirt ilçesine oldu. Kökrek, İlçedeki okulları ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklarını yerinde denetleyen ve okullarda yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgiler alan Kökrek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı devam eden inşaatı gezdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt’tan ilçe eğitimi, öğrenci durumu, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek ve planlanan projeler ile ilgili brifing alan Kökrek, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ile bir araya gelerek bir süre görüştü. İlçe eğitimine verdiği desteklerden dolayı Başkan Yakut’a teşekkür eden Körek, “İnsanımıza ait milli, manevi ve evrensel değerlerin gelecek nesillere eğitim yoluyla aktarılması ve gelecek nesillerin düşünen, üreten ve dünyayı okuyabilen kişiler olmalarını sağlamanın en etkili yolu hiç kuşkusuz kaliteli bir eğitimdir. İlimizde her türlü eğitim çalışmalarını daha ileriye götürmek için akademik, sportif ve sosyal yeni projeler hayata geçirmeyi planladık. Eğitimin farklı kademelerinde hizmetlerde bulunmuş birisi olarak, ilimizi her alanda bir adım ileri götürmenin mücadelesini vereceğiz. Eğitim kalitesinin daha da artırılması için gerekli tedbirleri yerinde ve zamanında alarak, başarının artmasını sağlayacağız. Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerimizdeki okullara ziyaretlerim devam edecektir”dedi. İlçe ziyareti sırasında İbrahim Çeçen Üniversitesi Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selvinaz Yakan’ı da ziyaret eden Kökrek, daha sonra Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Mızrak’ın babasının vefatı dolayısıyla Toprakkale köyünde taziye evine geçerek başsağlığında bulundu. Kökrek'in ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve ilçe şube müdürleri eşlik etti. Kökrek, ziyaretleri kapsamında, son olarak il merkezindeki Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı’da öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ağrı’da öğrencileri ...
Endemik geven bitkisinin balı festivalle tüm ülkeye tanıtılıyor
YEREL HABERLER Endemik geven bitkisinin balı festivalle tüm ülkeye ...
Ağrı’da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.