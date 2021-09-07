Vali Varol: “Sınır güvenlik sistemimiz göçmen akınına müsaade etmeyecek bir ortam oluşturdu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol: “Sınır güvenlik sistemimiz göçmen akınına müsaade etmeyecek bir ortam oluşturdu”

İHA

Vali Varol: “Sınır güvenlik sistemimiz göçmen akınına müsaade etmeyecek bir ortam oluşturdu”

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrıİran sınırında örülen 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı ile ilgili açıklama yaparak göçmen sayısında azalma olduğunu belirtti.
Ağrı Valisi Osman Varol, Burçin Uysal Öğretmenevi’nde düzenlediği toplantıda kurum müdürleri ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

“Hem düzensiz göç sayılarında hem de içeriye giriş denemelerinde çok ciddi azalmalar var”
Daha sonra ülke gündeminde geniş yer alan düzensiz göçmenlerle ilgili açıklamada bulunan Vali Varol, Ağrıİran sınırında yapımı tamamlanan güvenlik duvarı sayesinde sınırın tamamen güvende olduğunu söyleyerek, "İran'la Ağrı sınırımız, geçtiğimiz Kasım ayının sonunda duvar inşaatı tamamlanarak tamamen güven altına alınmış vaziyette. Sınır duvarını tek başına tedbir olarak düşünmemek lazım. Sınır duvarı aslında, entegre sınır yönetimi sistemi projesinin önemli bir parçasıdır. Sınır duvarının üstünde yaklaşık 1.5 metrelik tel tedbiri var. Sınır duvarının iç tarafında o bölgede görevli olan güvenlik güçlerimizin rahatlıkla devriye gezebilmesi için bir yol var. Sınır duvarının iç bölgesinde aydınlatmayı sağlayacak aparatlar var. O bölgede kamera sistemleri var, bu entegre bir sınır yönetim sistemi. Ağrı'mızın İran'la olan sınırımızda, 81.3 kilometrelik sınır duvarı geçtiğimiz yılın Kasım ayının sonunda tamamlanmış vaziyette. Üzerindeki tel de ve içerisindeki devriye yolu da tamamlanmış vaziyette. Tabi ki bunun çok önemli olumlu etkileri var, biz bunu somut olarak sahada görüyoruz. Sınır duvarımızın yüksekliği, telin yüksekliği göz önüne alındığında bunu aşmak gerçekten kolay değil. Bunun üzerine güvenlik birimlerimizin hassas çalışmasını da eklediğimizde gerçekten geçtiğimiz yıllara göre hem düzensiz göç sayılarında hem de içeriye giriş denemelerinde çok ciddi azalmalar somut bir biçimde rakamlarla ortada. Sınır güvenlik sistemimiz tamamlandığında çok somut, etkili biçimde bizi göçmen akınından koruyabildiği, göçmen akınına müsaade etmeyecek bir ortam oluşturduğu biz Ağrı'da deneylemiş vaziyetteyiz" şeklinde konuştu.
Programa Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Türker, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Tarım ve Orman İl Müdür V. Ferdi Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Hamza Açık, Kültür ve Turizm İl Müdür V. Erkan Kösedağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Köktek, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Asırlık baba mesleğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Asırlık baba mesleğini anlatırken gözyaşlarına ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğrencilerle akşam ...
Feyzioğlu: “Yargı üzerine toz konmaması lazım”
YEREL HABERLER Feyzioğlu: “Yargı üzerine toz konmaması lazım”
Kaymakam göreve Afad desteğiyle başladı
YEREL HABERLER Kaymakam göreve Afad desteğiyle başladı
Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
YEREL HABERLER Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret ...
Vali Varol, ilk ders zilini çaldı
YEREL HABERLER Vali Varol, ilk ders zilini çaldı
Diyadinliler turistlerini ağırladı
YEREL HABERLER Diyadinliler turistlerini ağırladı
Müdür Kökrek, Eleşkirt ilçesindeki okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Müdür Kökrek, Eleşkirt ilçesindeki okulları ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.