Diyadin’de metruk binalar yıkılıyor

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Diyadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılanlı kaplıcaları mevkiinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Diyadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın can ve mal güvenliği açısından özellikle küçük çocuklar için tehlike arz eden metruk binaların, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasına izin vermemek adına vatandaşlar tarafından gelen talepleri değerlendirerek yıkım çalışması başlattı.

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