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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanserden eşini kaybeden baba, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor

İHA

Kanserden eşini kaybeden baba, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor

Ağrı’da eşini kanserden dolayı kaybeden Ahmet Kaya, 3 yıldır çocukları için her türlü zorluğa göğüs gererek onlara hem annelik hem de babalık yapıyor.
Ağrı’nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde yaşayan ve kanser hastalığının 3 yıl önce hayattan kopardığı eşinin acısına rağmen 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Ahmet Kaya, çocuklarının eksik büyümemesi için her türlü zorluğa göğüs geriyor. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü işte çalışan Kaya, işe gittiği zamanlarda çocuklarını bırakabilecek bir kreş için yetkililerden yardım bekliyor.
Eşini kaybettiğinde en küçük çocuğunun 1 yaşında olduğunu ve çocuklarını büyütmek için tek başına mücadele ettiğini söyleyen baba Ahmet Kaya, “Eşim kanser hastasıydı. 3 yıl önce vefat etti. O zamanlar en küçük çocuğum 1 yaşındaydı. Şimdiye kadar bu şekilde büyüttüm. Normal bir şekilde bakıyorum, hem annelik hem babalık yapıyorum. Bana çok alıştılar. Ben bakıyorum sadece. Benden başka bakacak kimse de yok zaten. Eşimin tedavisi4 ay sürdü. Tedavi için Erzurum ve İzmir gibi yerlere götürdüm. Ama maalesef kaybettik” şeklinde konuştu.

“Çocuklarım için elimden gelen her işi yapmaya çalışıyorum”
Çocuklarıyla birlikte oturduğu evin daha önceden kullanılamaz halde olduğunu ve hayırseverler tarafından yeniden yapıldığını söyleyen Ahmet Kaya, yetkililerden maddi bir beklentisi olmadığını, sadece çalışırken çocuklarını bırakacak bir yer istediğini belirterek, “Bundan önce inşaatlarda falan çalışıyordum. Ama şimdi çocuklardan dolayı öyle fazla çalışacak durumda değilim. Gündüz çocuklara bakacak biri olsa çalışırım ama öyle bakacak biri yok. Bir bakıcı veya kreş gibi bir yer olsa gündüz bırakabileceğim daha rahat çalışırım. Daha öncede bu evde oturuyordum ama o zamanlar oturulacak gibi değildi. Çocuklar olduğu için mecburen yapmaya çalıştım. Hayırseverlerin yardımıyla evi bir şekilde toparladık. Çocuklarım için elimden gelen her işi yapmaya çalışıyorum. Benim sayın valimizden ve yetkili birinden tek isteğim çocuklarım için bir bakıcı. Çocuklarıma bakacak biri olursa bana yeter. Maddi olarak hiçbir şey istemiyorum. Kendim çalışmak istiyorum“ ifadelerini kullandı.

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