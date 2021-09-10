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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı düzenlendi

İHA

Ağrı’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Ağrı’da, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında yapıldı.
Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Varol’un yanı sıra Belediye Başkan V. Nesim Zengin, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Yaşanan afet veya olumsuz durumlarla ilgili ekiplerin olabildiğince hızlı bir şekilde müdahale etmesinde acil çağrı hizmetlerinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Varol, ilgili kurumların koordineli ve hızlı bir şekilde olaya müdahale etmesi için tüm acil çağrıların tek bir çatı altında 112 Acil Çağrı Merkezinde toplandığını belirtti. Haberleşme ve yer tespiti konusunda en son teknolojinin kullanıldığı ve yakın bir tarihte kentte devreye alınan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen tüm çağrıların, çağrı alıcı personellerce karşılandığını ifade eden Vali Dr. Osman Varol, sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi ilgili birimlerce koordineli bir şekilde en kısa sürede olaya müdahale edildiğini, özellikle can kayıplarının yaşanabileceği olaylarda saniyelerin bile çok önemli olduğunun bilinciyle tüm ekiplerin hızlı bir şekilde özveri ile çalıştığını belirtti.
Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı, yapılan bilgilendirme sunumunun ardından 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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