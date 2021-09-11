AK Parti Ağrı İl Başkanlığından Mili Eğitim Müdürü Kökrek’e “Hayırlı olsun” ziyareti

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, geçen aylarda İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, yeni eğitimöğretim yılında hayata geçirilecek projeler ve kentte eğitimin çıtasını yükseltmek amacıyla nitelikli eğitimde yapılacak çalışmaları anlattı.

Ziyaretten dolayı Başkan Özyolcu ve yönetim kuruluna teşekkür eden Kökrek, misafirleri ile bir süre görüştü. Konukseverliğinden dolayı Kökrek’e teşekkür eden Başkan Özyolcu, AK Partinin kentteki eğitime yaptığı yatırımlara vurgu yaptı. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Kökrek, daha sonra misafirlerini yolcu etti.

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