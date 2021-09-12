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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar Millet Bahçesi'nde namaz kıldı

İHA

Çocuklar Millet Bahçesi'nde namaz kıldı

Ağrı’da Peygamber Sevdalıları Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Kur'an Nesli Platformu, çocuklar için Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte ezanın okunması ile birlikte saf tutan çocuklar, cemaatle namaz kıldı.
Peygamber Sevdalıları Vakfı bünyesinde faaliyet yürüten Kur’an Nesli Platformu, Ağrı’da bugün öğlen namazı öncesinde ‘Hayat namazla güzeldir’ sloganı ile Millet Bahçesi'nde çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Etkinlikte namaz öncesi Peygamber Sevdalıları Vakfı Üyesi İlahiyatçı Suat Çelik tarafından çocuklara ‘İslam’da Namazın Önemi’ konulu seminer verildi. Seminerin ardından ezanın okunması ile birlikte saf tutan çocuklar, cemaatle namaz kılıp tesbihat yaptı.
Gerçekleştirilen etkinlik hakkında konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Arif Yılmaz, “Vakıf olarak yıllardır düzenlediğimiz namaz etkinliğimiz vardı. Malumunuz bu iki yıldır ülke ve dünya genelinde olan pandemi nedeni ile ertelemek zorunda kaldık. Bundan ötürü bu yıl hamdolsun normalleşme ile birlikte vakfımızın bünyesinde ‘Hayat Namazla Güzeldir’ adı altında genç çocuklarımızı hem Kur’an eğitimlerinde hem namaz eğitimlerinde alıp beraberce yaz tatili süresince bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun akabinde tabii ki okulların da eğitime başlaması ile birlikte bugün burada açık alanda namaz etkinliği düzenlemiş olduk. Tabii namaz dediğimiz zaman aslında çocuklarımıza namaz eğitimi verirsek, yani o namazın anlamını önemini anlarlarsa çocuklar Allah’ın izni ile ileriki seviyelerde nesillerimizin ifsad olmasının önüne geçeceğiz diye düşünüyoruz. Bir diğeri de namaz kötülüklerden alıkoyan bir ibadettir. İnşallah bu yaştaki çocuklarımıza namaz kılmayı sevdirirsek inşallah ifsad olan bir gençlik değil de hayırlı bir gençlik yetiştirmiş olacağız” dedi.
Kılınan namazın ardından vakıf üyeleri tarafından çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı ve etkinlik sona erdi.

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