AİÇÜ Rektörü Karabulut’tan Başhekim Aslan’a hayırlı olsun ziyareti

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır ile birlikte, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Dr. Öğr. Üyesi Adem Aslan’ı ziyaret etti. Prof. Dr. Karabulut, alanında uzman bir hekim olan Dr. Öğr. Üyesi Aslan’a yeni görevinde başarılar diledi.

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