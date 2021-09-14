Ağrı’da, ''Sütümü Koruyorum Projesi'' kapsamında protokol imzalandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kullanıma uygun olmayan 50 bin doz Kovid-19 aşısını imha etti

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Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ''Sütümü Koruyorum Projesi'' kapsamında protokol imzalandı.

Proje ile ilde elde edilen sütlerin soğuk zincir kırılmadan toplanıp muhafaza edilmesi amacıyla 40 adet Süt Soğutma Tankı temini yapılacak ve İl Müdürlüğü’nün belirleyeceği lokasyonlara kurulum sağlanacak.

Tarım ve İl Müdürü Kenan Engin'in, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'i ziyareti sırasında 2022 projeleri hakkında da bilgi alışverişi yapıldı.

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