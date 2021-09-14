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Altın madalya kazanan Kader Çelik, Ağrı’da çiçeklerle karşılandı

İHA

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Ağrılı sporcu Kader Çelik memleketi Ağrı'da coşkuyla karşılandı.

Altın madalya kazanan Kader Çelik, Ağrı’da çiçeklerle karşılandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı oyuncusu Ağrılı sporcu Kader Çelik memleketi Ağrı’da coşkuyla karşılandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yi yenerek üst üste ikinci kez olimpiyatlarda şampiyon oldu. Şampiyon Takımın başarılı sporcusu Kader Çelik, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak tarafından çiçeklerle karşılandı.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ,Tokyo'da tarih yazan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı’nın başarılı oyuncusu Ağrılı sporcu Kader Çelik’i makamında ağırlayarak cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.
İl Müdürü Çalgan, Türkiye’yi temsil eden milli sporcuyu mücadelesinden dolayı kutlayarak, teşekkür etti.
Kader Çelik’in kardeşi Zeynep Çelik ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kadınlar judo 57 kiloda Zeynep Çelik, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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