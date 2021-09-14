İl Müdürü Çalgan, Tutak ve Patnos’ta ki spor yatırımlarını inceledi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Tutak ve Patnos’ta yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tutak ve Patnos’ta yapımı devam eden, Tutak Gençlik Merkezi, Patnos Yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, voleybol ve basketbol yapımı ve kapalı sentetik hala saha yapım işlerini yerinde inceleyen Çalgan, ilçe müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalgan, Tutak ve Patnos’ta Tesisleşme anlamında atağa geçtiklerini belirterek, gençlerin modern spor tesisleriyle daha iyi şartlarda spor yapma imkânı bulacağını belirtti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, “İl ve İlçe spor tesislerinin artması ile Ağrı sporun her türüne hitap edecek bir konuma gelecek ve bütün spor dallarında bugünkünden daha başarılı sonuçlar elde edecektir. Bizim hedefimiz en kısa sürede vatandaşlarımızı bu tesislerle buluşturmak ve onların bir an önce tesislerimizde spor yapmalarını sağlamak olacaktır. Ağrı’da ve ilçelerinde herkesin bu tesisleri 24 saat kullanabileceği gibi antrenörlerimiz de onların hizmetinde olacaktır” dedi.

Patnos Kız ve Erkek öğrenci yurtlarında yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen İl Müdürü Çalgan, Patnos Gençlik Merkezinde düzenlenen Eylül ayı koordinasyon toplantısında ilçe müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, yurt müdürleri, şube müdürleri ve birim yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantıda Ağrı Merkez ve ilçelerde ki gençlik faaliyetleri, sportif çalışmalar ve yatırım programları konuları ele alındı.

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