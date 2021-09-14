Diyadin Kaplıcaları şifalı suyuyla misafirlerini ağırlıyor

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki termal tesislere gelen vatandaşlar açık havuzlardaki termal kaplıcaların keyfini çıkarıyor. Özellikle hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların uğrak mekanı haline gelen Diyadin Kaplıcalarında, 300 metre derinlikten çıkan 80 derece sıcaklıktaki kaynak suları, 5 soğutma havuzundan geçirildikten sonra 250 metre dışarıda dolaştırılıp ısısı 45 dereceye düşürülerek havuzlara dökülüyor. Birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan şifalı suyuyla Diyadin Kaplıcaları, bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor.

Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.