Diyadin'de İlköğretim Haftası Kutlandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.

Diyadin Hükümet Konağı tören alanında düzenlenen programda İlköğretim Haftası kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk anıtına bırakıldı. Yapılan törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan ve beraberindeki öğretmenlerden oluşan heyet, Kaymakam Alper Balcı'yı makamında ziyaret etti.

İlköğretim Haftası kutlama programının son etkinliği ise 14 Nisan ilkokulu/Anaokulu ve ortaokulunda yapıldı. Burada düzenlenen törene; Kaymakam Alper Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kaymakam Balcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile bir araya geldi. Okul bahçesinde öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak için fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. 20212022 eğitimöğretim yılının öğrenci, öğretmen, veli ve tüm çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından tören sona ererken, Kaymakam Alper Balcı, okulda incelemelerde bulunarak öğretmenlerle bir süre görüştü.

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