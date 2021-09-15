Ağrı’da İlköğretim Haftası kutlandı

Ağrı’da, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Abide Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde devam eden törende konuşan Ağrı Valisi Osman Varol,” Eğitim sunduğumuz en önemli kamu hizmetidir. Bu noktada okullarımız en önemli kurumlarımız, öğretmenlerimiz ise en önemli kamu personelimizdir. Eğitim alanında işlerimiz iyi gidince, okul bahçelerinde, sınıflarda ve koridorlarda işlerimiz verimli gerçekleştirildiğinde kamunun diğer alanlarında bunun olumlu sonuçları ile karşılaşıyoruz. Toplumumuzun temelini oluşturan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı doğru bir biçimde eğitmek, değerlerimize uygun bir biçimde yetiştirmek; geleceğimizin güvencesi, toplumumuzu ayakta tutacak yegane temellerden biridir. Bu anlamda öğretmenlerimize çok önemli bir görev düşmektedir. Öğretmenliği sadece profesyonel bir faaliyet olarak değil gönülden yapılan, topluma ve millete sunulan bir hizmet olarak görmelerini diliyor, öğretmenlerimizin yolculuğunda her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz”dedi.

Velilere seslenen Vali Varol, ”Alanında en iyi eğitim almış, Türkiye’nin en zengin insan kaynağı olan eğitim camiamıza lütfen güvenin. Son yıllarda özellikle bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla, velilerimiz bir takım süreçlere çocukları için müdahil olmak istiyorlar. Okullarımızda bu işin uzmanı, bu konularda eğitim almış, meslek sahibi olmuş bir camia olduğunu lütfen unutmayalım. Eksikler varsa gündeme getirelim fakat lütfen işlerine müdahil olmadan eğitim neferlerimize güvenelim” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere de seslenen Vali Varol, ”Rekabetçi bir çağ içerisindeyiz. Sizleri siz yapan değere bağlı bir biçimde her alanda dünyadaki yaşıtlarınızla mücadele edebilecek bilgiye sahip olmanız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki yerel değerlerine bağlı olmayan hiçbir toplum evrensel başarıyı elde edememiştir. Sevgili öğrencilerimiz, çok özlediğiniz okullarınıza, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza kavuşmanızdan dolayı çok mutlu olduğumu bilmenizi istiyor hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Milli eğitim yöneticileri de seslenen Vali Varol,” Aldığınız eğitimin hakkını vererek, işinizi en doğru şekilde, bugünün gereklerini en uygun şekilde yerine getirmek işinizi tutkuyla yapmanıza engel olan bir durum değildir. Yöneticilik işe ancak gönlünü koyarak yapıldığında, tutkuya dönüştürüldüğünde başarıya götürür. Okullar siz yöneticilerin evleri, çocuklar ve öğretmenler en yakınlarınız olmalıdır. Sizlerin görevi daha iyi bir eğitim için talepte bulunmak bizlerin görevi ise size bu imkanları sağlamaktır. Bu düşüncelerle yeniden ara vermemek umuduyla hepinize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, “Öğrencilerimize, evrensel insani değerlerin yanı sıra, toplumsal kültürümüzün vazgeçilmez değerlerini kazandıran çalışmalara hız vermek; öğrencilerimizin okulda olmaktan mutluluk duymalarını sağlayacak, onların ilgi ve yeteneklerine uygun sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel çalışmalara katılmalarını ve kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacak programlar hazırlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. Okuyan, düşünen, sorgulayan, yorumlayan ve doğruya ulaşma noktasında ailelerinin ve öğretmenlerinin rehberliğinde kendi öz kültür ve medeniyetinden beslenerek evrensel değerlere katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek sorumluluğumuzdur. Birlik ve beraberliğimizin tesisi, ülkemizin aydınlık geleceği, lider ülke olabilme özelliğini kazanabilmesi bu nesillerin yetiştirilmesi ile mümkün olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Kökrek,”Yeni arkadaşlıklar, dostluklar ve mutluluklar yaşayacağınız, ikinci yuvanız sayılan okullarınıza, öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza, ders kitaplarınıza uzun bir aradan sonra tekrar kavuştunuz. O sıralara oturmanın nasıl bir mutluluk olduğunu yıllar geçse de unutamayız. Sizlerin mutlu ve başarılı olabilmeniz için tüm öğretmen ve idarecilerinizle birlikte bizlerin de yanınızda olacağımızı unutmayın. Bizler gayret ederken sizleri de gayretli görmek bizler için en büyük mutluluk olacaktır. Hepinizin gözlerinizden öpüyorum” dedi.

Velilere de seslenen Kökrek,”Anne baba ilgisi olmadan öğrencilerimizin istenilen başarıya ulaşması çok zordur. Öğretmenleri ile sık sık görüşerek onlarla ortak hareket etmeli, okullarımızın ve öğretmenlerimizin yanında olmalısınız. Sizler, eğitim alanında başarıya ulaşabilmemizi sağlayacak en önemli paydaşlarımızdan birisiniz. Bizler, sizler yanımızda olduğunuzda daha güçlüyüz” şeklinde konuştu.

Öğretmenlere de seslenen Kökrek,”Öğrencilerimiz ve velilerimiz gibi sizlerin de yeni eğitim öğretim yılına başlarken heyecan duyduğunuzu biliyorum. Bizlere emanet edilen yavrularımızın geleceğe hazırlanmasında elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olmalıyız. Büyük bir özveri, sevgi ve sabır gerektiren mesleğinizi gerçekleştirirken bizler elimizden geldiğince daha iyi şartlarda görev yapmanız için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 20212022 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından ront, penguen dansı ve “Atatürk Çocukları” gösterisi yapıldı. Şiirler ve özlü sözlerin okunması ile program sona erdi. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Varol, öğretmenlik mesleğinin önemini belirterek öğretmenlerin talep ve isteklerini dinleyip başarılar diledi. Programa Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

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