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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek: Okullar en tedbirli mekanlar

DHA

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek: Okullar en tedbirli mekanlar


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- AĞRI Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, koronavirüs salgınının gölgesinde başlayan yeni eğitimöğretim yılında öğrencilerin okula sağlıkla devam edebilmeleri için kent genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Okulların tümünde maske, mesafe ve hijyen koşullarına dikkat edildiğinin altını çizen Kökrek, "Okullar koronavirüs kapsamında en tedbirli mekanlar çünkü öğretmenler, idareciler ve bizler sürekli her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.
Türkiye'de yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlamasıyla okullarda da sıkı tedbirler alındı. Yeniden kapanma yaşanmaması için veli ve öğrenciler kadar okul idarecileri de önlemlerini genişletti. Okullarda eğitimin aralıksız sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yoğun çalışma başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okullarda önemli tedbirler aldıklarına vurgu yaparak, velilerin kaygılanmaması gerektiğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla tüm okullarda koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Kökrek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ağrı'daki okulların tamamında temizlik ve güvenlik hizmetinin tamamını sağlıyoruz. Sayın bakanımız Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda tüm okullarda maske, temizlik ve hijyen malzemelerini temin ederek ildeki bütün okullara ulaştırdık. Okullar koronavirüs kapsamında en tedbirli mekanlar çünkü öğretmenler, idareciler ve bizler sürekli her türlü tedbiri alıyoruz. Sınıflar sürekli dezenfekte edilmekte, lavabolar temiz tutulmakta, koridorlar sürekli paspaslarla temizlenmektedir. Dolayısıyla velilerimiz hiç kaygılanmasın, tüm tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.
'KURALLARA DİKKAT EDİYORUZ'
Okula yeniden başladığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, okulun kapanmaması için her türlü tedbiri aldığını belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Su Aslan da "Okulda hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Okulun kapanmasını istemiyoruz. Bunun için arkadaşlarımızla beraber kurallara harfiyen uyuyoruz. Okulda görevli ağabeylerimiz de maske, mesafe ve hijyen kurallarına oldukça dikkat ediyor" dedi.
Okullarda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren veli Alparslan Yılmaz ise "Çocuğumun emin ellerde olduğunu biliyorum. Okullar çok temiz. Öğretmen kadrosundan idari kadroya kadar çok memnunum. Bundan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okulların temizliğini bir veli olarak çok beğendim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-09-16 09:55:22

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