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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol esnafla bir araya geldi

İHA

Vali Varol esnafla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, protokol üyeleri ile beraber Doğubayazıt esnafını ziyaret etti.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek vatandaşların Ahilik Haftasını kutladı. Esnaf ziyareti sırasında bir araya geldiği vatandaşlarla yakinen ilgilenen Vali Varol, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

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