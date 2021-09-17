Ağrı Dağı temalı 'Ulusal Tenis Turnuvası' başlıyor

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Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı’nın tanıtılması için 'Ulusal Tenis Turnuvası' başlıyor.

Ağrı Dağı’nın dünyaya tanıtılması ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla, Ağrı Valiliği öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle 2326 Eylül tarihleri arasında Ağrı’da Ulusal Tenis Turnuvası düzenlenecek.

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