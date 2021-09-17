Göçük arama ve kurtarma robotu üreten öğrenci Müdür Kökrek’i ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Robotik Kodlama Projesi kapsamında göçük altında kalan afetzedelere arama ve kurtarma robotu üreten 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Doğan’ı makamında kabul etti.

Robotik Kodlama Projesi kapsamında göçük altında kalan afetzedelere aramakurtarma, onlara hava ve su sağlamak, yer tespiti yapmak amacıyla robot üreten 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Doğan, Gaziantep’te düzenlenen Teknofest İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasına katılarak Afet Yönetimi kategorisinde 18’inci olarak finale kaldı. Öğrenci Fatma Doğan, okul müdürü Ercan Bulan ve danışman öğretmen Mehmet Tosun ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Öğrenci Doğan’ı başarısından dolayı tebrik eden Kökrek, öğrenci Doğan ile bir süre sohbet edip başarılarının devamını diledi.

Öte yandan İstanbul’da 2426 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan sergide öğrenci Doğan’ın ürettiği robotun sergileneceği bildirildi.

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