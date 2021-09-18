Diyadin'de uçurumdan yuvarlanan inek kurtarıldı

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Ağrı’nın Diyadin ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Karataş köyünde bir inek uçurumdan yuvarlanarak mahsur kaldı. İnek sahibinin Durumu Diyadin Kaymakamlığına bildirmesi üzerine Kaymakam Alper Balcı’nın talimatıyla olay yerine belediye ekipleri, özel idare ve jandarma personelleri sevk edildi. Ekipler 8 saat süren çalışmanın ardından ineği kepçe ve halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

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