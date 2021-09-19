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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı amatör futbolunda kura çekimi yapıldı

İHA

Ağrı amatör futbolunda kura çekimi yapıldı

Ağrı AmatörFutbolunda 20212022 futbol sezonu kura çekimi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda gerçekleştirilen toplantı ile yapıldı.
Ağrı AmatörFutbolunda 20212022 futbol sezonu kura çekimi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda gerçekleştirilen toplantı ile yapıldı. Müsabakaların 30 Ekim’de başlaması öngörülüyor
Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 20212022 futbol sezonu maç planlamasını yaparak kura çekimini tamamladı. ASKF’de yapılan kura çekimi toplantısına ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Başkan Vekili Mehmet Halim Yakut, Tüfad Temsilcisi Ahmet Atılmış, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut, İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş, TFFHGD Temsilcisi Ahmet Yılmaz, Saha Komiserleri Derneği Başkanı İhsan Orgarun ve kulüp temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasında konuşan Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, ” Amacımız ilimizde sporun tabana yayılmasını sağlamak. Bunda en önemli iş elbette ki spor kulüplerimize düşüyor. Pandemi sürecinin ekonomik etkilerini azaltmak için Milletvekilimiz Ekrem Çelebi’nin destekleri ile birçok spor kulübümüze Spor Bakanlığımızca lig öncesinde nakit destek sağlandı. Bunun yanı sıra bizim yıllardır siyasetçilere yaptığımız talepler bir bir karşılık buluyor. Bu sezon merkez ilçede bulunan sentetik sahamızın tribün ve aydınlatması tamamlanıyor. İnşallah yeni süreçte Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerimizde aydınlatma taleplerimiz olacak. ” dedi.
Konuşmaların ardından, tertip komitesi seçimleri yapıldı. Komite Ağrı Amatör liginin, iki grupta on iki takımla oynanmasını kararlaştırdı.
Buna göre A grubunda Sanayi Spor, Tutak Spor,04 Doğubayazıt Spor, Diyadin Gençlerbirliği, Eleşkirt Spor, Bayazıt Spor yer alırken, B grubunda ise İshak Paşa Spor, Taşlıçay spor, Diyadin 1978 Spor, Hamur Kümbet Spor, Patnos Gençlik Spor ve 1918 Ağrı Spor kulüpleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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