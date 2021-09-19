Kaymakam Balcı, görev yaptığı yerlerde gazi olanları anlattı, hem duygulandı hem duygulandırdı

Ağrı’nın Diyadin ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Alper Balcı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile gaziler ve şehit yakınları ile düzenlenen yemekli programda bir araya geldi.

Yemek öncesi gaziler ve şehit yakınlarına Doğu’da daha önce görev yaptığı yerlerde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda birlikte görev yaptığı şehit ve gazi arkadaşlarını anlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Balcı, anlattığı anıları ile hem duygulandırdı hem duygulandı.



‘Bu gün vatan için bedel ödeyenlerin günü’

Şehit ve gazilerin vatan için can verme pahasına gözlerini kırpmadan bedel ödediklerini vurgulayan Kaymakam Balcı, “Bugün 19 Eylül gaziler günü. Bu günde bizi yalnız bırakmadınız. Devletimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu gün benim için ne ifade ediyor? Onu anlatmak istiyorum size. Bu gün vatan için bedel ödeyenlerin günü bu gün. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatan için bedel ödeyen insanlar. Şehitlerimiz canlarını veriyorlar vatan için. Sizler canınızı vermek pahasına savaşıyorsunuz vatan için, bayrak için, devlet için. Bu vebal ve sorumlulukla bende uzun zamandır devlet için görev yaptığımdan dolayı arkadaşlarımı anlatmak istedim size. Tunceli Pülümür Kaymakamıyım. Sene 2007. JOAK Üst Teğmen Özkan Görgülü Aslan durmuyor yerinde. Özkan kardeşimizin abisi de benim meslek büyüğüm. Onu daha çok seviyorum. Gökhan abimiz. Ankara’dan özel bir görevle geliyor. Ben biraz dur dinlen dedikçe Gökhan abimizin kardeşi Özkan komutanım Çiçekli Köyü Karakolu Çiçekli Köyü kırsalında 2 tane teröristi etkisiz hale getirdikten sonra 5 tane AK47 Kaleşnikof mermisi yedi ve bir mucize oldu. Ameliyata girdi. Rabbim onu bizlere bağışladı. Özkan komutanıma minnettarım. Belki dünyada yoktur 5 tane AK47 Kaleşnikof mermisi yiyip sağ kalabilen. Gözünü budaktan esirgemeyen vatansever bir kahraman.

Başka bir kahraman daha anlatayım sizlere. Cizre operasyonundayız. Özel Harekat Polisi Ömer Kula. Ömer Kula Ankara’da görevli. Gönüllü geliyor. Cizre’de bir askerimizi kurtarmak uğruna iki bacağını kaybetti. Ben ziyaret ettim. Ömer Kula’yı. “Vatan Sağ olsun” demekten başka bir şey demiyor. Selam olsun Özel Harekat Polisi Ömer Kula’ya.

Başka bir örnek daha vereyim. Nusaybin operasyonundayız. Beraberiz. Babamın silah arkadaşlarından yaşı biraz geçkin olan İbrahim Karpuz. Ben ona takılıyorum. “İbrahim abi yaşlandın bırak artık” diyorum. Ama o bırakmıyor. Nusaybin’de belinden mermi yedi sakat kaldı. Şu an Antalya’da. Buradan ona da selam olsun. Bende bu örnekler bitmez. Şehit ve gazi örnekleri bitmez. Onların tek derdi yanımdaki şu şanlı bayrağımızdı, devletimizdi, milletimizdi. Onların nezdinde sizlere çok teşekkür ederim. Mustafa Kemal Atatürk’e çok teşekkür ediyorum bizlere böyle bir devlet bıraktığı için. Şehitlerimiz ve gazilerimiz var oldukça bu devlet bu millet Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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