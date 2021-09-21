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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ermenilerden kalan asırlık değirmen tarihe meydan okuyor

İHA

Ermenilerden kalan asırlık değirmen tarihe meydan okuyor

Ağrı’da Ermenilerin şehri terk ederken bıraktığı asırlık değirmende 45 yıldır abisiyle birlikte çalışan Şahin Eminoğlu, yıllara meydan okuyan tarihi yapıda geçimini sağlıyor.
Rus Harbi’nden sonra Ermenilerin bölgeyi terk etmesiyle birlikte sahipsiz kalan su değirmenine sahip çıkan ve burayı işleten dedesinden öğrendiği değirmencilik mesleğini 45 yıldır sürdüren Şahin Eminoğlu, tarih kokan değirmenin duvarlarında asılı olan anılarla birlikte abisiyle çalışarak geçimini sağlıyor. 1940 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nin un ihtiyacını karşılayan en büyük su değirmenini abisiyle birlikte devraldıktan sonra suyun azalması nedeniyle makinalarla çalıştıran Eminoğlu, yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran bu yapıda günün erken saatlerinde kollarını sıvayarak işe başlıyor.

“Rus Harbi’nden sonra Ermenilerden kalma bir değirmen”
Ermenilerin bölgeyi terk ettikten sonra Agopyan isimli birinden kalan değirmenin dedesinden sonra kendilerini kaldığını söyleyen ve burada 45 yıldır bıkmadan çalıştığını ifade eden Şahin Eminoğlu, “Bu dededen bize kalma bir meslek. 45 yıldır bu işle meşgulüm. Dedemler bu işi bıraktıktan sonra ben bu mesleği sürdürmeye başladım. Ama ne yazık ki artık bu işte yürümüyor. Bu değirmen 1915’te Rus Harbi’nden sonra Ermenilerden kalma bir değirmen. Onlar bırakıp gittikten sonra dedemler bu değirmeni sahipleniyorlar. Agopyan diye bir şahsın değirmeniymiş. Onlardan dedemize, dedemizden de bize kalıyor. Dedem burayı aldığında tapularda adamın ismi geçiyor Agopyan diye. 4050 yıl su değirmeni olarak çalıştırdık. Su değirmenini de sular azaldıktan sonra bırakmak zorunda kaldık. Abimle birlikte burayı işletmeye çalışıyoruz. Ama eskisi gibi işler yok artık. Bizler de bu işi sürdürmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

“Ağrı’da suyla çalışan ilk un fabrikası burada kuruluyor”
1940 yılında bu değirmenin Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük fabrikası olarak çalıştığını belirten Şahin Eminoğlu, “Çarlık Rusya devleti çöktükten sonra Ermeniler buradan çekip gidiyorlar. Burası haliyle Müslümanlara kalıyor. Dedemde burayı alıyor, işletmeye başlıyor. İki kardeş çalıştırıyorlarmış. O zamanki işler çokmuş. 1940 yıllarında Doğu Anadolu Bölgesinin un ihtiyacını buradan karışıyorlarmış. Ağrı’da ilk suyla çalışan un fabrikası burada kuruluyor. Daha sonra ortaklar birbirleriyle anlaşamayınca fabrikayı bozuyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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