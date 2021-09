5. Uluslararası Temel ve Uygulamalı bilimlerdeki gelişmeler konferansı başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin (AİÇÜ) bu yıl düzenlediği “5. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı” (5th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, ICANAS 2021) başladı.

2123 Eylül 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek konferansta yurt içinden ve yurt dışından bilim insanları tarafından 85 bildiri sunulacak. Konferansın açılış programına AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, ICANAS 2021 Başkanları AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Durak, konferansta bildirileriyle yer alan bilim insanları ile akademisyenler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ICANAS 2021 Onursal Başkanı AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite” parolasıyla bilimsel ve akademik çalışmalarına hız veren AİÇÜ’de alanında uzman bilim insanlarını sanal ortamda da olsa ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü değişikliklerin ve gelişmelerin etkisinin her geçen gün arttığını ifade eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Özellikle 20. yüzyılın başlarında kuantum kavramı ile başlayan süreç, bugün Yapay zeka, robotik, 3D yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, arttırılmış gerçeklik, enerji depolama ve kuantum bilgisayarlar gibi ileri teknoloji aracılığıyla zihnin sınırlarını zorlayan, hatta onu aşan ve insan aklını kontrol altına alan gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle de ele almak büyük bir önem kazanmıştır. Bilgisayar teknolojisi ve bioteknolojinin durdurulamaz yükselişi, bizi transhümanizm konusu ile tanıştırmaktadır. Transhümanizm, teknoloji çağının getirdiği yeni bir felsefi kavram ve harekettir. Diğer bir ifadeyle, transhümanizm; nanoteknoloji, gen klonlama, yapay zekâ vb. gibi ileri teknolojilerin insan üzerinde detaylı bir biçimde kullanılmasını destekleyen kültürel bir hareketliliktir. Dünya, artık Endüstri 4.0’ın da ötesinde Endüstri 5.0 ve Toplum 5.0’ın tartışıldığı bir dönemi yaşamaktadır. Bizler geçmişteki Tekstil, Endüstri, Demiryolu, Otomotiv, Bilgisayar devrimlerini kaçırdığımız gibi bu Bilgi toplumu dönemini de kaçırmamak için tabiri caizse “Kuantum sıçrama” gibi bir sıçrama yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Unutulmamalıdır ki hiçbir ülke hâlihazırda yaşanmakta olan dijital dönüşümü kaçırılabilecek kadar büyük bir lükse sahip değildir. Gelecekte bu dönüşümü kaçırmış ülkelerle bu dönüşümü yakalayabilmiş ve yönetebilmiş ülkeler arasındaki fark çok büyük olacak olup tüm dünyanın iletişimini ve isleyişini etkileyecektir. Bu pandemi sürecinde dijital dönüşümün ne kadar elzem olduğunu çok daha iyi görmüş olduk. Bunun için hepimiz çok daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, şöyle konuştu: “Genç ve dinamik bir akademik kadroya sahip; topluma karşı sorumluklarının farkında olan Üniversitemizin öncelikli hedefi dünya üniversiteleri içerisinde yer alan ve tanınan saygın bir üniversite oluşturarak dünya kalitesi ve standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak, 21. yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı mesleki ve iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Türkiye’nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında diğer üniversiteler gibi üniversitemiz de önemli rol oynayacaktır. Ülkemizin küresel güç olma sürecinde 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için üniversitemiz tüm bilimsel çalışmalara verdiği desteğe ilaveten her yıl en az iki uluslararası kongre düzenlemektedir. Açılışını yaptığımız “V. Temel ve Uygulamalı Bilimleri Kongresi’nin yanı sıra 13 Ekim’de “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” temalı 5. Uluslararası Ahmedi Hani Sempozyumu, 26 Ekim’de 6. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 15 Kasım’da Irak İmamı Azam Üniversitesiyle ortak 1. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu, 27 Aralık’ta ise Atatürk Üniversitesiyle ortak “Uluslararası Yapay Zeka, Transhümanizm, Posthümanizm ve Din Sempozyumu”nu yapacağız”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.