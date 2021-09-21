Ağrı’da 2 bin 500 karton kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı’da dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araçta yapılan aramada 2 bin 500 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Ağrı’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek kontrol edilmek istenen hafif ticari araç, dur ihtarına uymayarak ters yöne doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, aracı merkeze bağlı Başçavuş Köyü yakınlarında yakaladı.
Araçta yapılan aramada 2 bin 500 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken araç sahibi A.B. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.