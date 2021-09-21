Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten okul ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezindeki bazı okulları ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Spor Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okullarda yönetici ve öğretmenlerle görüşen Kökrek, sınıflara girerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Okullarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Kökrek, eğitimöğretim çıtasının yükseltilmesi için, öğrenci, veli ve öğretmen işbirliğinin önemini vurguladı. Ağrı'nın eğitim başarısının artması için çalıştıklarını ifade eden Kökrek, tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar temennisinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.