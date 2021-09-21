Ağrı'da taşımalı eğitim servis araçları denetlendi

Ağrı'da taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi.
Ağrı Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Aydemir ve destek hizmetleri şubesinde görevli personeller tarafından yapılan denetimlerde Covid19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı ve taşımalı eğitim kurallarına uygunluğu konusunda araç şoförleri uyarıldı. Taşıma yapan öğrenci servis araçlarında gerekli uyarıları yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aydemir, denetimlerin süreceğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.