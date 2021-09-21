Diyadin’de bulunan yaralı tavşan tedavi altına alındı

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Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yaralandığı için yürüyemeyen tavşan, tedavi edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı 14 Nisan Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yürümekte güçlük çeken bir tavşan fark edildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından İlçe Tarım Müdürlüğüne getirilen yaralı tavşan, burada kontrol edildikten sonra rehabilitasyon merkezine götürüldü.

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