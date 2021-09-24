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Bakan Karaismailoğlu: “Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Kuzey-Güney aksının önemli bir parçası” “Yatırımlarımızda doğu illerimiz hiçbir zaman batıdan geri kalmamaktadır” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı’da

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Kuzey-Güney aksının önemli bir parçası” “Yatırımlarımızda doğu illerimiz hiçbir zaman batıdan geri kalmamaktadır” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı’da

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Ağrı’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tutak Yolu Viyadüğü’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, “AğrıHamurTutakPatnos Devlet Yolu KuzeyGüney aksının önemli bir parçası. Yatırımlarımızda doğu illerimiz hiçbir zaman batıdan geri kalmamaktadır” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AğrıHamurTutakPatnos Yolu Viyadük’te kontrol ve incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, “2003 yılından bugüne AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız atılımlar, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile bugün karşınızda bambaşka bir Türkiye var. Demir İpek Yolu Hattı’nın batı ucu olan, Orta Koridor’un ve dünyanın lojistik süper gücü olmak yolunda yaptığımız yatırımlarla ülkemizin her yerine dokunuyor, halkımızın hayatını kolaylaştıracak alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

“Kimileri hayalini dahi kuramazken, biz bir bir hayata geçirdik”
AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşme yatırımlarıyla Türkiye’yi baştan başa ulaşım ve iletişim kanalları ile donattıklarını kaydeden Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Kimileri bunların hayalini dahi kuramazken, bizler, bunları bir bir hayata geçirdik. Üç gün önce asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, emekçi arkadaşlarımız ile birlikte Asya’dan Avrupa’ya yürüdük. Bir mühendislik harikası köprümüzün 18 Mart 2022 yılında açılışını da hep beraber gerçekleştireceğiz. Daha nice yatırımları Türkiye’mizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine, coğrafya ayırt etmeksizin hayata geçirmeye devam ediyoruz.”

"19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım"
Son 19 yılda yapılan yatırımlara dikkati çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 2002 yılından bugüne kadar Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını söyledi.
Bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin 339 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Karaismailoğlu, yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:
“Otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik. Havayolunu halkın yolu yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmirİstanbul, AnkaraNiğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık.”

"Ağrı’da karayolu yatırımlarını 24 kat arttırdık"
“Ülke genelindeki bu başarılarımıza, hak ettiği yatırımları alan Ağrı ilimiz de ortaktır” diyen Karaismailoğlu, 19932002 döneminde 165 milyon lira olan Ağrı karayolu yatırım miktarını, 24 kat arttırarak 4 milyar 91 milyon liraya yükselttiklerini söyledi. Karaismailoğlu, “Hükümetlerimiz döneminde Ağrı’nın bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden alıp, 22 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık. Ağrı il genelinde, tüm yol ağı içindeki bölünmüş yol oranını yüzde 75’e yükselttik. Ağrı’da toplam uzunluğu bin 250 metreyi bulan tam 20 köprü yaparak hizmete açtık. Ağrı il genelinde devam eden 9 karayolu projemizin toplam bedeli 1 milyar 700 milyon lirayı aşıyor. 2003’de hizmete açtığımız Ahmedi Hani Havalimanımızın, pist genişletilmesi ve terminal binası yapımını tamamladık” diye konuştu.

"AğrıHamurTutakPatnos Devlet Yolu KuzeyGüney aksının önemli bir parçası"
AğrıHamurTutakPatnos Devlet Yolu’nun, Doğu Anadolu Bölgesi’ni, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayan KuzeyGüney aksının önemli bir parçası olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, toplam 79 kilometrelik yol hattının 36 kilometresini trafiğe açtıklarını belirtti. Yol üzerinde toplamda 302 metre uzunluğunda 3 adet köprü yapımının da tamamlandığını kaydeden Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“AğrıHamurTutakPatnos Yolu'nun 6 ile 15'inci kilometreleriyle birlikte, 36 ile 44'üncü kilometreleri arasındaki bölümlerin yapım ihalesini tamamladık. Proje kapsamında Tutak Viyadüğü ile birlikte, 100 metre uzunluğunda Hamur Köprüsü de bulunuyor. Tutak Viyadüğümüz, 9 ayaklı, 8 açıklıklı maksimum ayak yüksekliği 40 metredir. 2021 iş programımız dahilinde, Tutak Viyadüğü ile ilgili toprak işleri ve sanat yapılarında çalışıyoruz. Yolumuzda, yapımı süren 42 kilometrelik bölümü de hizmete açarak 79 kilometrelik hattı tamamlayacağız. Yolun tamamını önümüzdeki yıl bugünlere kalmadan açmayı planlıyoruz.”
Ulaşım ve haberleşme yatırımlarında doğu illerinin hiçbir zaman batıdan geri kalmadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, “Biz yolları, akarsular gibi görüyoruz. Yollarımız, ulaştığı yerlerin üretimine, istihdamına, ticaretine, eğitim ve kültürüne can katıyor. İnşallah, önce Allah’tan sonra halkımızdan aldığımız güçle, bu hizmetlerimizi, yenilerini ekleyerek sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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