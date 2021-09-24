Kayganlaşan yolda kaza yapan tır devrildi

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Ağrı’dan Muş’a zeytin götüren tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’dan Muş’a zeytin götüren tır, Patnos ilçesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Devrilen tırda yüklü olan zeytin tenekeleri yola savrulurken, kazada can kaybı olmadığı belirtildi.

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