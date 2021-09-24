Bakan Karaismailoğlu: “Ağrı genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: “Ağrı genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ağrı genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: “Ağrı genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ağrı genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık” dedi.

AğrıHamurTutakPatnos yol çalışmalarını incelemek üzere Ağrı’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ziyaretlerinin ardından AK Parti Ağrı İl Teşkilatı'na geçti. AK Partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu burada açıklamalarda bulundu. AğrıHamurTutakPatnos yol projesini yakından incelediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Allah’ın izniyle ve sizlerden aldığımız güçle yolumuzun tamamını 2023 yılında hizmete alacağız. Eski Türkiye’nin yollarını, altyapısını şöyle bir hatırlayalım. Son 19 yılda, Türkiye’nin yıllardır süren ulaşım altyapısı problemini büyük oranda çözdük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 339 kilometreye çıkardık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik. İnsanımızı yüksek hızlı tren ile tanıştırdık. Tüm dünyanın gıpta ile takip ettiği, muhalefetimizin de sırf eleştirmiş olmak için dile getirdiği projeleri bir bir hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmirİstanbul, AnkaraNiğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık. Asrın projesi 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaştık. Geçtiğimiz günlerde tabliyeleri tamamlanmak üzere olan köprümüzden Anadolu’dan Avrupa’ya kedi yolu üzerinden yürüyerek geçtik. 18 Mart 2022’de Çanakkale Köprüsü’nü ve Malkara Çanakkale otoyolunu hizmete açacağız. Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği gibi; ‘Birileri konuşur AK Parti yapar!’ Dev ölçekteki, yerli ve millî projelerimizi hayata geçirdikçe, milletimiz de gördü ki; başkalarının hayal etmekten bile çekindiği işleri biz kararlılığımız, çalışkanlığımız ve halkımızın desteğiyle bir bir tamamlıyoruz. Ülkemiz genelindeki ulaşım, iletişim ve haberleşme yatırımlarımız yoğun şekilde devam ederken, Ağrı ilimiz de bu yatırımlardan hak ettiği payı alıyor. Hükûmetlerimiz döneminde Ağrı’nın ulaşımı ve iletişimi için 5 milyar liraya yakın yatırım yaptık” diye konuştu.

“İl genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 17 kilometreden aldık, 24 kat artırarak 386 kilometreye çıkardık”
AK Parti’nin siyasetinde hizmet olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Biz hiçbir zaman bölgeye göre, insana göre yatırım yapmadık! Bizim için Batı neyse Doğu’da odur. Allah’ın izniyle 2023 seçimlerinden de zaferle ayrılarak Ağrı’ya yapacağımız hizmetleri sürdürecek, yapacağımız projelerle bölge ekonomisine, istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerin de bildiği üzere, Ağrı’daki karayolu yatırımlarımız artarak devam ediyor. İl genelinde devam eden 9 karayolu yatırımının proje bedeli 1 milyar 700 milyon lirayı aşıyor. AK Parti’nin siyaset anlayışının temelinde, milletimizin derdiyle dertlenmek, vatanımızın aşkıyla yanmak vardır. AK Parti’yi AK Parti yapan, AK Parti’yi millete hizmetkâr eyleyen, yıllar boyunca da arkasında eserler bırakmasını sağlayan bu sevdadır. Bize milletimiz bir sorumluluk verdi, bu sorumluluğun hakkını da teslim ediyoruz. Bu ülkeyi geleceğe taşıyoruz. Bunun için de mücadele hızımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, varsın vadiler olabildiğine derin olsun. Bizler, dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aşacak yollar yapıp size ulaşıyoruz elhamdülillah. Biz yolları da akarsuya benzetiyoruz. Yollarımız, geçtikleri, vardıkları yerlerdeki üretime, istihdama, tarıma, ticarete ve hatta eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlıyor. Lojistik bir süper güç olmak, dünyayı Türkiye’ye bağlamak, eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak için gecegündüz alın teri döküyoruz. Biz bunları, hizmet aşkıyla yanan AK Kadrolarla, yani sizlerle beraber, omuz omuza yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizi durdurmak isteyenlere inat beraber yürüyeceğiz bu yolda! Milletimizin yıllarca beklediği adeta yılan hikâyesine dönmüş hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunduk” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2)
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 ...
Kayganlaşan yolda kaza yapan tır devrildi
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda kaza yapan tır devrildi
Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 ...
Bakan Karaismailoğlu: “Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Kuzey-Güney aksının önemli bir parçası” “Yatırımlarımızda doğu illerimiz hiçbir zaman batıdan geri kalmamaktadır” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Ağrı’da
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet ...
Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı
Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Ağrı Dağı Tenis Turnuvası başladı
Ağrıda hurdalık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü
YEREL HABERLER Ağrıda hurdalık alanda çıkan yangın güçlükle ...
AİÇÜ, Ağrı Dağı Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER AİÇÜ, Ağrı Dağı Tenis Turnuvasına ev sahipliği ...
Iğdır Valisi Sarıibrahim ve Kaymakam Balcı üniversite yıllarını yad etti
YEREL HABERLER Iğdır Valisi Sarıibrahim ve Kaymakam Balcı üniversite ...
Vali Varol, kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Varol, kitap okuma yarışmasında dereceye giren ...
Başkan Sayan: “Asıl muhatap biz Kürtleriz”
YEREL HABERLER Başkan Sayan: “Asıl muhatap biz Kürtleriz”
DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Yavuz, Ağrı’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Yavuz, Ağrı’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.