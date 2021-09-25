Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı kara teslim oldu.
Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağmurlar, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nda yerini kar yağışına bıraktı. Yeniden Tırmanışa açıldıktan sonra zirveye tırmanmak için bölgeye gelen dağcılar, 3 bin 200 metrede beyaza bürünen alanda kamp yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.