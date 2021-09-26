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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi

İHA

Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi

Ağrı Dağı’nın tanıtılması ve tenisin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Ağrı Dağı Tenis turnuvası sona erdi.
Ağrı Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla düzenlenen ve 93’ü erkek 44’ü kadın olmak üzere 23 ilden 137 kişinin katıldığı Ağrı Dağı Tenis Turnuvası düzenlenen final maçının ardından sona erdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde bulunan tenis kortlarında oynanan final maçının ardından kadınlardan Aleyna Özer, erkeklerden ise Mert Aytekin birinci oldu. Turnuva, dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesiyle sona erdi.

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