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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelin almaya gitti, bulduğu 70 bin liralık altını sahibine ulaştırdı

DHA

Gelin almaya gitti, bulduğu 70 bin liralık altını sahibine ulaştırdı


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- AĞRI'da katıldığı düğünde, gelin almaya gittikleri binanın önünde, 70 bin lira değerinde takı bulan Cesim Karakurt, altınları sahibine teslim etti.
Cesim Karakurt, yeğeni olan valilik basın danışmanı Hasan Çağrı Eraslan´ın (31) düğününde, gelin evinin bulunduğu binanın önünde, 70 bin liralık burma bilezikler ve altın yüzük buldu. Takıların sahibini bulabilmek için de aramalara başlayan Karakurt, altınların, gelinin üst komşusu Murat Aslan´ın annesine ait olduğunu öğrendi. Aslan´a ulaşan Karakurt, düğün öncesi altınları sahibine teslim etti.
'BULUNTU MAL, BULAN İNSANA EMANETTİR'
Altınları sahibine ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Cesim Karakurt, "Gelin almaya giderken yerde 2 bilezik ve 1 yüzük buldum. Altınları alıp, 'Sahibi kimse beni bulsun' diye anons yaptırdım. Buluntu mal, bulan insana emanettir. Rabb'im bana bunu gösterdi ve bu bana emanet oldu. Ben de bunu sahibine verebilmek için, içimden 'Allah´ım bana bu malın sahibini göster' diye dua ettim. Dua kabul oldu ve sahipleri çıkıp geldi. Tabi ki bize ait olmayan bir mal bizim değildir" diye konuştu.
'BİZLERİ MUTLU ETTİ'
Annesinin altınlarını teslim alan Murat Aslan ise down sendromlu kardeşinin pencereden attığını söyleyip, Cesim Karakurt´a teşekkür ederek, "Komşumuzun kızının düğünü vardı. Annem bu esnada dışarıdan eve geliyor ve mutfak tezgahının üzerine 2 bilezik ve yüzüğünü bırakıyor. Bu esnada down sendromlu kardeşimiz, annem banyodayken bunları dışarı atıyor. Binanın kapıcısı görüyor ama altın olduğunu bilmiyor. Daha sonra gelini almaya gelen ağabeyimiz altınları buluyor. O esnada millete söylüyor, 'Sahiplerini bulursanız bana gelsinler' diye. Tabi annem bize söyleyince biz de arıyorduk. Daha sonra kapıcı aracılığıyla bulan ağabeyimize ulaştık ve geldik, sağ salim teslim aldık. Kendisinden Allah razı olsun. Yaklaşık 70 bin lira değerinde. Bu tür insanların olması bizleri gerçekten mutlu etti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-09-27 11:29:32

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