AİÇÜ’lü Öğrenciler Gurur Kaynağı Oldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri TEKNOFEST 2021 Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Altın Performans Ödülü kazanarak elde ettikleri Türkiye birinciliği ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kemalettin Demirbaş ve Habip Demirbaş ile Eğitim Fakültesi öğrencisi Rümeysa Demirbaş, ilham kaynağı oldukları çırpan kanat İHA teknolojisinde TEKNOFEST 2021 Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Altın Performans Ödülü kazanarak elde ettikleri Türkiye birinciliği ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın elinden aldı. AİÇÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Yaptıkları çalışmalarla yarışmaya esin kaynağı olan öğrencilerimizi kutluyorum. Gençlerimizin örnek aldığı Nobel Ödüllü Bilim insanımız Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar’ın izinden giden öğrencilerimiz, şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağı oldular” dedi.

AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü öğrencileri Kemalettin Demirbaş ve Habip Demirbaş ile Eğitim Fakültesi Resimİş Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rümeysa Demirbaş’tan oluşan Mekatronikçi Tayfam takımı, Meslek Yüksekokulu’ndan Danışmanları Doç. Dr. Bünyamin Aygün ve Öğr. Gör. Ahmet Özmen gözetiminde tasarladıkları alçak ve orta irtifada uçabilen “Robot Kuş” projesi ile TEKNOFEST 2021 Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Altın Performans Ödülü kazanarak Türkiye birincisi oldu.

Yaptıkları Robot kuş ile sabit kanat, döner kanat ve hibrit kategorilerinden sonra çırpan kanat kategorisinin TEKNOFEST’e eklenmesine öncülük eden Kemalettin Demirbaş, Habip Demirbaş ve Rümeysa Demirbaş, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende öğrencileri yalnız bırakmayan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, tasarladıkları robot kuş ile İHA teknolojisine Ağrı damgasını vuran öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

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