Ağrı’da 4 kurt doğaya bırakıldı

Ağrı’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 5 ay önce doğada savunmasız bir şekilde bulunan 4 kurt yavrusu bakımları tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Ağrı’da bir vatandaş, mayıs ayında kırsal alanda gördüğü anneleri olmayan 4 kurt yavrusunun koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekiplerce anneleri olmadığı için koruma altına alınan kurt yavruları, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Burada yaklaşık 5 ay boyunca görevliler tarafından bakımları yapılıp beslenen kurtlar, yeterli erişkinliğe eriştikten sonra yeniden doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Şube Müdürlüğü ekiplerince kafes ile Ağrı’ya getirildi.

Ağrı’ya getirilen kurtlar, ekipler tarafından yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye götürülerek yeniden doğal ortamlarına bırakıldı.

Ekipler daha sonra kurtların doğal yaşama uyumunu takip edebilmek amacıyla bölgeye fotokapan kurdu.

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