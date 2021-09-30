Eleşkirt’te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eleşkirt’te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

İHA

Eleşkirt’te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Eleşkirt Kaymakamlığı ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize edeceği kurumlar arası Voleybol turnuvası kura çekimleri yapıldı.
Eleşkirt Bireysel sporlar merkezi konferans salonunda gerçekleşen kura çekiminde turnuvaya katılacak 19 takımın temsilcileri katıldı.
Eleşkirt Gençlik Ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel, Ağrı Gençlik Ve Spor Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Voleybol il temsilcisi Yusuf Öner den oluşan turnuva kura çekim komisyonu turnuvanın kuralları ve organizasyonun temel ilkeleri hakkında bilgi verdi.
Eleşkirt Gençlik ve Spor müdürü Sabahattin Güzel burada yaptığı konuşmada "İlçemizde daha önce gençlik çalışmalarımız kapsamında bir çok turnuva ve organizasyon yapmıştık. Bunlara bir yenisini de eklemek istedik. Yapılacak olan bu Voleybol turnuvası ile kurumlar arası samimiyet duygularının gelişeceği bunun yanında , ilçemizdeki güzide kurumlarımızda meslek hayatlarını devam ettirenlere sosyal anlamda güzel bir etkinlik sunacağız. Bir birinden güzel maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden bütün katılımcılara başarılar diliyorum. İlçemizde gençlik ve ilçe halkına yönelik bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.
4 gurupta 19 takımın mücadele edeceği Eleşkirt’te kurumlar arası Voleybol turnuvası maçlarını önümüzdeki hafta başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da 4 kurt doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da 4 kurt doğaya bırakıldı
Ağrı´da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Ağrı´da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı
AİÇÜ’lü Öğrenciler Gurur Kaynağı Oldu
YEREL HABERLER AİÇÜ’lü Öğrenciler Gurur Kaynağı Oldu
Vali Varol, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Varol, muhtarlarla bir araya geldi
Diyadin'de öğrenci servisleri denetlendi
YEREL HABERLER Diyadin'de öğrenci servisleri denetlendi
Karla kaplanan Süphan Dağı eteklerindeki köylere su ulaştıran ekiplerin zorlu mücadelesi
YEREL HABERLER Karla kaplanan Süphan Dağı eteklerindeki köylere su ...
Doğubayazıt'ta dört futbol takımı liglere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Doğubayazıt'ta dört futbol takımı liglere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.