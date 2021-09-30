Ağrı’da İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi

Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu gereğince gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında düzenlendi.

Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantı, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda kentin arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, arazilerin teknik açıdan sınıflandırılması, arazi kullanım planlarının doğru şekilde yapılabilmesi, tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesi sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilerek, bu arazilerin amaç dışı ve yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin konular ele alındı.

Yapılan sunumun ardından gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Toplantıya Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 85. Şube Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Odası ve Tema Vakfı temsilcileri katıldı.

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