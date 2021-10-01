Yunus Emre tarihi İshak Paşa Sarayı’nda anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre tarihi İshak Paşa Sarayı’nda anıldı

İHA

Yunus Emre tarihi İshak Paşa Sarayı’nda anıldı

Halk şairi Yunus Emre vefatının 700’üncü yılında Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda düzenlenen programla anıldı.
Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700’üncü yılı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, Ağrı Belediyesi ve Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) ortaklığıyla İshak Paşa Sarayı’nda düzenlenen programda, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Yunus Emre'nin eserlerini seslendirdi. Sarayın avlusunda Ahmedi Hani'nin Mem ve Zin kitabından da bir bölümün seslendirildi.
Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu sene 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edildi. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kıymetli sanatçılarımızla birlikte gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bizi biz yapan bu kıymetli değeri anmak, felsefesini anlamak, hatırlatmak ve özellikle genç nesillere anlatabilmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün çok özel bir etkinlik oldu. Ecdadımızın Anadolu'ya vurduğu mühürlerden en kıymetlilerinden bir tanesi olan İshak Paşa Sarayı'nda bu eşsiz ezgileri, bu muhteşem sözleri dinleyebilmek sanıyorum her kula nasip olmaz. Çok eşsiz bir gece oldu. İşte tüm bunlar bizi biz yapan ve yüz yıllardır bizi ahenk içerisinde tutan ezgiler ve güzel sözlerdi” ifadelerine yer verdi.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ise, “Anadolu’nun giriş kapısı olan kadim kentimizde, ecdadımızın taşı nakış gibi işlediği İshak Paşa Sarayı’nda, Anadolu’nun dünyaya verdiği mesajı yansıtan bu etkinlikte bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kadim topraklarda Yunus Emre’nin tüm dünyaya ilettiği dostluk ve kardeşlik ortamını hep birlikte tecrübe ediyoruz. Birlik ve beraberlikten aldığımız güçle ilimizin refah düzeyini yükseltmek için çalışıyor, yaz boyunca gerçekleştirdiğimiz ve devam eden kültür sanat etkinlikleriyle İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere ilimizin değerlerini ülkemizin vatandaşlarına sunuyor, bu değerlerimizi tüm dünya insanlığına mal etmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan programda yaptığı konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Ne demiş Yunus Emre, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.' Bundan dolayı dünyanın gereksiz ve kimseye kalmayacağını biliyorsak o zaman kardeşliğin ve sevginin, birlik ve beraberliğin, Türkiye bütünlüğünün ne kadar önemli olduğunu bugün burda hepimiz Yunus Emre ve Hani Baba’nın konuşmasıyla bir kez daha dosta düşmana göstermiş oluyoruz. Yunus Emre ve Hanii Baba’nın sevgi dili bu muhteşem sarayda yükseliyorsa bütün dünyaya Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini gösteriyor. Bu bizim için bir gurur vesilesi” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı
YEREL HABERLER Havaların soğumasıyla kömürcülerde mesai başladı
Ağrı’da İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi
Ağrı’da “Avrupa Spor Haftası” çeşitli etkinliklerle kutlandı
YEREL HABERLER Ağrı’da “Avrupa Spor Haftası” çeşitli etkinliklerle ...
Ağrı’da lise müdürleri ile Seviye Tespit Sınavı sonuçları değerlendirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da lise müdürleri ile Seviye Tespit Sınavı ...
Eleşkirt’te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı
YEREL HABERLER Eleşkirt’te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura ...
Ağrı’da 4 kurt doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da 4 kurt doğaya bırakıldı
Ağrı´da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Ağrı´da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı
AİÇÜ’lü Öğrenciler Gurur Kaynağı Oldu
YEREL HABERLER AİÇÜ’lü Öğrenciler Gurur Kaynağı Oldu
Vali Varol, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Varol, muhtarlarla bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.