Türk Kızılay'ın Tutak'ta yaptırdığı özel eğitim sınıfı hizmete açıldı

Türk Kızılay Ağrı Şubesince yapılan özel eğitim sınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tutak ilçesinde Gazi ilkokulunda yapımı tamamlanan özel eğitim sınıfı için açılış programı düzenlendi.Özel eğitim sınıfı, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, ilçe Milli Eğitim müdürü Necmi Karaoğlan, Tutak Kızılay Temsilciliği, ve misafirlerin kurdele kesimiyle hizmete girdi.

Açılış konuşması konuşma Aslantatar, Türk Kızılay'ın özel Eğitime ve özel öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, “Ağrı ilinde 7. Özel eğitim sınıfı açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz, yaptığımız çalışma ile özel öğrencilerimizin sınıflarını düzenleyip onların eğitim olanaklarını güzelleştiriyoruz” dedi

Açılış sonrası sınıfları gezerek engelli öğrencilerle bir araya gelen Aslantatar, Tatlı ve beraberindekiler öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

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