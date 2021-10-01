Diyadin’de yaralı şahin bulundu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde bulunan çoban yaylasında koyunlarını otlatan Yakup Kaya, tarlada yaralı halde bir şahin olduğunu fark etti. Yaralı şahini ilçe merkezine getiren Kaya, burada tedavi ettirdiği şahini evinde bir hafta besledikten sonra doğaya saldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.