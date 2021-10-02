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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak

İHA

İşaret dili eğitimi alan personeller, işitme engelli vatandaşlara umut olacak

Ağrı’da işitme engelli vatandaşların toplum içinde daha aktif olmasını ve onlarla birebir iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum personellerine işaret dili eğitimi veriliyor.
Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün SERKA desteği ve İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliği ile kentte bulunan kurumlarda görev yapan personellere, işitme engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurabilmeleri için işaret dili eğitimi veriliyor. 2 hafta süren eğitim programı ile temel işaret eğitimi alan personeller, kurs bitiminin ardından basit düzeyde çeviriler yaparak, işitme engelli bireylere daha kaliteli hizmet sağlayıp aynı zamanda onların toplum içindeki ihtiyaçların giderilmesini sağlayabilecek düzeye geliyor. İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından görevlendirilen işitme engelliler öğretmeni tarafından eğitim alan personeller, şarkılar eşliğinde öğrendikleri işaret dilini faydalı bir şekilde kullanmanın heyecanını yaşıyor.

"Engellilerimizin karşılaştıkları zorlukları giderme manasında önemli bir adım olarak görüyorum"
Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, hayata geçirilen bu projenin kendileri için büyük bir önem taşıdığını ve kurs bitiminin ardından işitme engelli vatandaşlara daha kaliteli hizmet verileceğini vurgulayarak, “Ağrı’da, bugüne kadar hiçbir idarenin ya da kurumun yapmadığı bir proje ile işaret dili eğitimi veriyoruz. Projeyi SERKA’dan geçirip ildeki tüm kurumlara resmi yazı ile yaptığımız davet ile kurumlardan katılımı ve kendi bünyemizdeki sosyal hizmetlerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla kurumumuzun konferans salonunda muazzam bir işaret dili eğitimi gerçekleşiyor. Yarım saatlik bir dilime ben de katıldım ve gerçekten inanılmaz keyif aldım. Hem bir dil öğrenmenin lezzeti ve keyfi hem de gerçekten engelliye sahip çıkması gereken bir kurumun yetkilisi olarak ilimizdeki bütün kurumlardan gelen işitme engelli vatandaşların konuşabilecekleri birilerinin olması, onlara tercümanlık edecek birilerinin olması bizi ciddi manada heyecanlandırıyor. Engellilerimizin karşılaştıkları zorlukları giderme manasında önemli bir adım olarak görüyorum. Bütün ili etkileyecek bir proje ve çalışma. Dolayısıyla burada hem üniversitemize hem de SERKA’ya bu projeye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Alan çalışmalarımızın büyük bir kısmını bu işe verdiğimiz ehemmiyetten kaynaklı bu iki haftalık süreç içerisinde dondurduk” ifadelerine yer verdi.
İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışan ve kurumlardan gelen personellere 2 hafta boyunca işaret dili eğitimi veren Zehra Keşci ise, “Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığının Ağrı İl Müdürlüğü ve SERKA desteği ile birlikte üniversitemizin iş birliği ile bir proje hazırlandı ve biz de bu projenin teknik desteğini ve eğitimini sağlıyoruz. Yaklaşık 50 tane kursiyerimiz var ve bu kursiyerler temel işaret dili eğitimini aldılar. Basit düzeyde çeviriler yapmaya başladılar. Bu projenin amacı hem Aile Sosyal Politikalar bünyesinde hem de diğer kuruluşlar kapsamında görev yapan personelin işitme engelli bireylere daha kaliteli hizmet sunması ve onların toplum içerisindeki ihtiyaçlarının ve haytalarının kolaylaştırılmasını sağlaması” şeklinde konuştu.
Doğubayazıt Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan Aslıhan Gündüz de işaret dili eğitimi sayesinde birebir görüşmelerde tercümana gerek duymayacaklarını belirterek, “İşaret dili eğitimini almak bizim için çok faydalı olmuş oldu. Bu sayede birebir görüşmelerde rahatlıkla çeviri yapabilmemizi sağlayacak faydalı bir eğitim oldu. Hocamızın bu alandaki bilgileri çok değerliydi. Kendisi bu konuyu çok iyi bilmesinin dışında yüksek oranda pedagojik bilgiye sahip bir hoca olduğu için öğretirken de bir o kadar faydalı ve kaliteli bir eğitim oldu bizim için” dedi.
İŞKUR’da görev yapan Vahide Öztürk ise, “Kursa katılmamızın temel sebebi bizimle beraber iş yapan engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmaktı. Gerçekten bu kurs bittikten sonra hiçbir engele takılmadan iletişim sağlayabileceğimi düşünüyorum. Bu kursu sağlayan kurumumuza ve eğitimi veren hocamıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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