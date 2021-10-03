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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Belediye Başkanı Sayan'ı ziyaret etti

İHA

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Belediye Başkanı Sayan'ı ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret etti.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret ederek 20212022 eğitim öğretim yılında planlanan ve yürütülen projeler, halk eğitim merkezleri ile meslek liselerinde hayata geçirilecek çalışmalar, kentin eğitim kalitesini yükseltmek ve belediye ile ortak projeler konularında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sayan, Kökrek’e yeni görevinde başarılar diledi. Nazik ziyaretinden dolayı Kökrek’e teşekkür ederek bir süre görüşen Başkan Sayan, eğitimin önemine dikkat çekti. Belediye olarak eğitime her konuda destek vereceklerini ifade eden Başkan Sayan, daha sonra Kökrek’e ziyaret anısına plaket takdim etti. Kökrek, konukseverliği dolayısıyla Başkan Sayan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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