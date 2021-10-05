Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da, seyir halindeki otomobilin karşısına çıkan köpek kazaya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde seyir halindeki 34 HH 5170 plakalı araç sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybederek park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken, kazada bir kişi yaralanarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.