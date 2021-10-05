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Ağrılı kayaklı koşu sporcuları kışın karda, sonbaharda asfaltta ter döküyor

İHA

Ağrılı kayaklı koşu sporcuları kışın karda, sonbaharda asfaltta ter döküyor

Ağrılı kayaklı koşu sporcuları, Türkiye’yi temsil edecekleri yarışmalara hazırlanmak için asfaltta ter dökerek antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.
Ağrılı kayaklı koşu sporcuları, milli takım forması giyip Türkiye'yi temsil etmek için kışın karda, sonbaharda asfaltta ter dökerek antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Günün erken saatlerinde, inişli çıkışlı asfalt yolda kondisyon ve teknik antrenman yapan sporcuların en büyük hedefi ise olimpiyatlarda Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak.
10 yıldır kayaklı koşu sporunu yapan Cumali Doğan, en büyük hedefinin 2021 yılının sonunda Finlandiya’da düzenlenecek olan EYOF’a katılıp Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 10 senedir bu sporu yapıyorum, milli takımlarda adım var. Balkanlarda derecelerim olacak inşallah. 2021’in sonunda EYOF var Finlandiya’da. Hedefim Finlandiya’ya gittiğimde en iyi dereceyi Türkiye adına getirmek ve Türk Bayrağını dalgalandırmak” diyerek madalya için iddialı olduğunu söyledi.

“Kışın zor şartlarımız oluyor ama pes etmiyoruz”
6 yıldır yaptığı kayaklı koşu sporunun kendisini motive ettiğini söyleyen sporculardan 17 yaşındaki Rojda Yılmaz, “6 yıldır bu sporu yapıyorum ve EYOF’a katılıp bayağımızı dalgalandırmak istiyorum. Daha iyi yerlere gelmek için bu sporu yapıyorum ve bu sporu yaparken çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda okuluma da devam ediyorum. Doğu bölgesinde olduğumuz için havalar daha soğuk oluyor. Kışın zor şartlarımız oluyor ama pes etmiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

“Genç kızlarımızın içinde umut oldum”
17 yıldır kayaklı koşu branşında spor yapan ve “Genç Kızlara Umut Ol” adı altında Gençlik ve Spor Bakanlığına sunduğu projenin kabul edilmesiyle birlikte genç kızlara umut olmayı hedefleyen antrenör Leyla Turan,“ 17 yıl boyunca kayaklı koşu branşında spor yaptım. Şimdi antrenör olarak bir proje ile geldim buraya. “Genç Kızlara Umut Ol” adında bir projeyi bakanlığa sundum ve 1 yıllık antrenörlük projem kabul edildi. Doğu şartlarında genç kızlarımızı spora teşvik etmek amacıyla bu projemi sundum. Genç kızlarımızın içinde umut oldum. Bu kızlarımızın içinde Türkiye şampiyonu olan var. Yurtdışına gitmek, olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak bizim tek hedefimiz. Biz yaz ve kış imkansızlıklara rağmen antrenmanlarımıza devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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