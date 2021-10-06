Ağrı’da Destekleme ve Yetiştirme Kursları toplantısı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte görev yapan okul müdürleri ile bir araya gelerek Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını değerlendirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube müdürleri Mehmet Özmüş ve Süleyman Çetin ile okul müdürleri katıldı. Toplantıda okul müdürleri ile kentteki okullarda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını detaylı bir şekilde değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okul müdürlerinin istek ve taleplerini dinledi. İl genelindeki Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında bilgiler veren Kökrek, ”İlimiz merkez ve 7 ilçede 20212022 eğitim öğretim dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları planları yapılmış olup; toplamda 2 bin 970 tane kurs açılmıştır. 8’inci sınıfta öğrenim gören 42 bin 265 öğrenciye, 12’inci sınıflarda öğrenim gören 12 bin 273 öğrenciye ve daha önce Ortaöğretim Kurumlarında mezun olan 615 öğrenciye yönelik kurs açılmıştır. Toplamda 55 bin 153 öğrenci bu kurslardan faydalanmaktadır. Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda 7. ve 11. Sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik planlamalarımız devam etmektedir”dedi.

Toplantının ardından Şehit Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret eden Kökrek, okullarda incelemelerde bulundu. Okullarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Kökrek, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre görüştü.

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