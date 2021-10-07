Ağrı’da öğretmen ve öğrencilere yönelik zeka oyunları ve sanat projeleri hayata geçiyor

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ile ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik il genelinde başlatılan 2 projeyle öğretmenler zeka oyunları ve enstrüman öğrenecek, öğretmenler daha sonra öğrendikleri zeka oyunu ve enstrümanları öğrencilere öğretecek.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20212022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla kentin eğitim çehresini değiştirecek ve eğitimöğretim kalitesini artıracak olan projeler hayata geçirilmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığında alanında başarılı öğretmenlerden oluşan ekip, öğretmen, öğrenci ve velililere yönelik hazırladığı 2 projenin startını verdi. Bu projelerden ilki olan “Okulumda Binbir Ses Var” projesi ile il genelinde görev yapan ilkokul öğretmenleri, Halk Eğitim merkezlerinde açılan kurslarda enstrüman öğrenecek. Enstrüman kurslarında sertifika almaya hak kazanan öğretmenler, İlkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik enstrüman eğitim kursları açacak. Öğrenciler katıldığı eğitim kurslarında en az bir . enstrüman çalmayı öğrenecek.

Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ikinci proje olan “Akıl ve Zeka Oyunları” projesi ile öğretmenler akıl ve zeka oyunları öğrenecek ve yine tüm ilkokul 4’üncü sınıflarda öğrenim gören öğrencilere, bu oyunlar öğretilecek ve bir zeka oyunu öğrenerek ortaokula geçmeleri sağlanacak.

Projeler hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ”Okulumda Binbir Ses Var Projesi kapsamında her öğretmenimizin bir enstrüman çalması ve öğrendiği bu enstrümanı öğrencilerine öğretmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, öğretmenlerimiz entelektüel anlamda kendilerini geliştirdikleri gibi öğrencilerinin de gelişimlerine katkıda bulunacak ve ilimizin sanat ve kültür düzeyinin artması sağlanacaktır. Bir diğer projeyle Akıl ve zeka oyunlarının ilimiz genelindeki tüm ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda müdürlüğümüze bağlı tüm ilkokullarda akıl ve zeka oyunları kurs sertifikası olan sınıf öğretmenlerimizin eğitmenliği ile öğrencilere kurslar açılmaktadır. Akıl ve zeka oyunları kurs sertifikası olmayan öğretmenler için ise halk eğitim müdürlüklerimiz aracılığıyla öğretmenlerimize kurs eğitimleri verilmeye başlandı. Bu eğitimler sonunda akıl ve zeka oyunları kurs sertifikasını alan öğretmenlerimiz de kendi okulların da sınıflarına akıl ve zeka oyunları Kursu açıp eğitimlerine başlayacaklardır” dedi.

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