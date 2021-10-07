Ağrı ASKF amatör futbol kulüplerini uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı ASKF amatör futbol kulüplerini uyardı

İHA

Ağrı ASKF amatör futbol kulüplerini uyardı

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yerel ve bölgesel lige katılım gösterecek olan spor kulüplerini uyararak, sporcuların aşı kartı veya PCR testi vermedikleri takdirde, yerel müsabakalarda oynayamayacaklarını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yerel ve bölgesel liglerde uygulanacak olan sağlık tedbirlerinin uygulanacağını söyleyen Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, ”Spor kulüplerimiz, müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer görevlilerini, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimi doğrultusunda iki doz aşılatarak aşı sertifikası sunmaları yada müsabakalardan 48 saat önce bu sporcu ve görevlilerin PCR testlerini müsabaka sağlık görevlisine sunmaları gerekiyor. Aşı kartı veya PCR testi olmayan sporcular müsabakalara katılım gösteremeyecekler. Spor kulüplerimizin mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri maçlar başlamadan önce almalılar” dedi.
Spor müsabakalarında görev yapanlarında aynı talimata uymaları gerektiğini söyleyen Kösedağ “Aşı sertifikası veya PCR testi yalnızca sporcuları veya spor kulübü yöneticilerini değil, hakem, saha komiseri, stad görevlisi gibi kişileri de kapsıyor. Aşı kartı veya PCR testi olmayan görevlilerin görev yapmalarına izin vermeyeceğiz. Bu sebeple yerel müsabakalarda veya Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında görev yapacakların tedbirlerini Ekim ayı sonuna kadar almaları gerekiyor“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da öğretmen ve öğrencilere yönelik zeka oyunları ve sanat projeleri hayata geçiyor
YEREL HABERLER Ağrı’da öğretmen ve öğrencilere yönelik zeka oyunları ...
Ağrı'da pilates zamanı
YEREL HABERLER Ağrı'da pilates zamanı
Teknolojinin girmediği dükkanında kış öncesi yoğun mesai yapıyor
YEREL HABERLER Teknolojinin girmediği dükkanında kış öncesi yoğun ...
Ağrı’da Destekleme ve Yetiştirme Kursları toplantısı
YEREL HABERLER Ağrı’da Destekleme ve Yetiştirme Kursları toplantısı
Ağrılı kayaklı koşu sporcuları kışın karda, sonbaharda asfaltta ter döküyor
YEREL HABERLER Ağrılı kayaklı koşu sporcuları kışın karda, ...
Yola çıkan köpek kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.