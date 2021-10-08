Avukat Tunç: “Yangından mal kaçırırcasına hızlıca bir karar verildi” Leyla'nın davasındaki beraat kararına ailenin avukatından tepki

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir’in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, “Yangından mal kaçırırcasına hızlıca bir karar verildi” dedi.

Yeniden görülen ve tutuksuz yargılanan 7 sanığın beraatına karar verilen Leyla Aydemir davası sonrasında açıklamalarda bulunan Leyla’nın anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, mahkemenin delilleri görmezden geldiğini söyleyerek, “Şaşkınlık içerisindeyim. İstinafın bozulmasından sonra dosyaya yeni deliller sundum. Ancak bu deliller incelemeye alınmadan, önceki kurulan ara kararlardan da vazgeçilerek yangından mal kaçırırcasına hızlıca bir karar verildi. Tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine taşıyacağımızı buradan beyan ediyorum. Hukuk mücadelesi devam edecek. Her şey bitmiş değil. Karara çok şaşırdım. Bugün dosyada birçok eksik vardı. Karar duruşması olmasını beklemiyorduk. Mahkeme kendi kurduğu ara kararlardan vazgeçerek sırf karar vermek adına dosyada çok önemli delilleri yok etti“ ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.