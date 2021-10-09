Vali Varol, Covid-19 Aşı polikliniğini ziyaret etti

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Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Covid19 Aşı polikliniğini ziyaret etti.

Vali Dr. Osman Varol, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet sunan Covid19 Aşı polikliniğini ziyaret etti. Ziyaretinde salgın hastalıklarla mücadelede önemli önem taşıyan sağlık çalışanları ile bir araya gelip sohbet eden Vali Varol, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Ziyareti sonrası yetkililer ile çalışma toplantısı gerçekleştiren Vali Varol, hastanede yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

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