Müftü Topçu: “ Bizim görevimiz hayatımız boyunca devam etmektedir”

Ağrı İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"etkinlikleri devam ediyor.

17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Ağrı İl Müftülüğü,emeklidin görevlileri ile buluştu.İl Müftülüğünce düzenlenen buluşmaya Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcıları Murat Sarı ve Kemal Arpacı, Şube Müdürü Rasim Kasapoğlu ve emekli din görevlileri katıldı.

Emekli din görevlileri ile vefa programında bir araya gelen İl Müftüsü Topçu, ‘‘Din hizmetinde emeklilik olmaz bizim görevimiz hayatımız boyunca devam etmektedir. Bu vesileyle siz kıymetli emektar din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.’’ ifadelerine yer verdi.

Buluşma programı sonrası Müftü Topçu, vefat eden din görevlilerinin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Din görevlisi Cesim Yıldız ve Cevdet Doğan’ın ailelerine gerçekleştirilen vefa ziyaretlerinde Topçu’ya müftü yardımcıları Sarı ve Arpacı eşlik etti.

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